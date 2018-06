Veendam geeft groen licht voor bouw recreatiewoningen in Borgerswold

Ondernemer Koen Meijer wil zes tot tien recreatiewoningen bouwen in recreatiegebied Borgerswold bij Veendam. Om dat mogelijk te maken, heeft de gemeente Veendam het bestemmingsplan gewijzigd.

Het gaat om de bouw van recreatiewoningen aan de noordkant van Borgerswold, langs de Veendammerweg.

Permanente woningen

Meijer heeft de grond sinds 2006 in eigendom en wilde er eerst permanente woningen bouwen. 'Maar dat wilden we niet', zegt wethouder Henk-Jan Schmaal (GemeenteBelangen).

'We hebben als gemeente een visie op Borgerswold. Daar passen recreatiewoningen wel in.'

'Opmaat naar meer'

De huizen komen in de buurt van de horecagelegenheid langs de Veendammerweg. 'Het moet een uithangbord worden voor het park', zegt Meijer.

Wanneer de tien recreatiewoningen er staan en het is een succes, wil Meijer kijken naar meer mogelijkheden. 'De toestemming om er tien te bouwen is een opmaat voor meer. Maar er moet wel animo zijn, en we moeten het kunnen inpassen in het gebied.'

Het bestemmingsplan van de gemeente Veendam staat toe dat, wanneer Meijer een aanvullend verzoek indient, de gemeente zich er over zal buigen.

'Kunnen altijd doorbouwen'

'Dit is een hele mooie aanvulling op de dagrecreatie', zegt Schmaal. 'We waren eerst van plan om de hele bult vol te zetten, maar daar is de markt nu niet naar. We houden het aan de noordkant bij toestemming voor een beperkt aantal recreatiewoningen. Mocht er meer behoefte zijn, dan kunnen we altijd doorbouwen op de bult.'

Meeprofiteren

Schmaal hoopt dat andere ondernemers in het gebied gaan meeprofiteren. 'We zien dat er heel veel activiteiten zijn, maar dat het allemaal net te kleinschalig is. Door meer toeristen te trekken verwachten we dat er meer mensen gebruik gaan maken van het klimpark en de waterskibaan. Dat is goed voor de ondernemers en goed voor Veendam.'

