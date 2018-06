Buurt eist nieuw onderzoek naar parkeeroverlast watertoren

De watertoren aan de Hofstede de Grootkade in Stad, ook bekend als 'Watertoren West' (Foto: Rob Kemme/Flickr Creative Commons)

Het parkeeronderzoek dat de gemeente Groningen in januari liet uitvoeren naar de te verwachten parkeerdrukte in de Schildersbuurt klopt volgens buurtbewoners niet.

Zij zijn bang voor parkeeroverlast, zodra in de watertoren op de hoek van Hofstede de Grootkade en de Herman Colleniusstraat appartementen en een restaurant zijn gebouwd. Maandag legden ze de bestuursrechter hun bezwaren uit.

44 extra auto's

In het rijksmonument komen twaalf appartementen. Daarnaast krijgt het gebouw op de begane grond een expositieruimte. Bovenin komt het restaurant. Dit project brengt met zich mee dat voor 44 extra auto's een parkeerplaats moet worden gezocht.

Iedereen mag daar parkeren, het is niet een alleenrecht voor de bewoners Jos Poot - Advocaat

Vertekend beeld

Het rapport, dat door een extern bureau is geschreven, geeft volgens buurtbewoners een vertekend beeld. Zij hebben een deskundige naar dit rapport laten kijken. Die komt tot de conclusie dat de berekeningen niet correct zijn. De bewoners willen graag bij dit onderzoek worden betrokken.

Verschillende inzichten

Jos Poot, de advocaat van investeerder Jan Berrie Drenth verzet zich niet tegen een nieuwe telling, hoewel hij wel zijn bedenkingen heeft over het eindresultaat: 'Er zijn wel verschillende inzichten. Te verschillend om tot een eenduidige telling te komen'.

Hij merkte daarbij op dat het woonerf, waar de bewoners wonen, een openbaar gebied is. 'Iedereen mag daar parkeren, het is niet een alleenrecht voor de bewoners'.

Bruto getal

De 44 extra parkeerplaatsen die nodig zijn is volgens de gemeente een bruto getal. 'Op een gemiddelde zaterdagavond zullen hooguit 38 extra auto's in die buurt worden geparkeerd', zei een woordvoerster van de gemeente. Ook die zag geen bezwaar in een nieuwe telling: 'Maar dan wel op een voor iedereen onbekend tijdstip'.

De rechter gaat nadenken of een nieuw onderzoek nodig is. Ze neemt hiervoor zes weken de tijd.

