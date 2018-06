Vanaf maandag landelijke staking in het streekvervoer: bussen rijden niet

Vanaf komende maandag leggen chauffeurs in het streekvervoer het werk weer neer. het gaat alleen om de bussen. Aanleiding voor de staking is een aanhoudend cao-conflict.

Hoelang de werkonderbreking gaat duren, is niet bekend. Vakbond FNV spreekt van een actie voor 'onbepaalde tijd'.

Heikel punt in de onderhandelingen is de werkdruk. Die is volgens de chauffeurs te hoog. Ook over een loonsverhoging worden de partijen het niet eens.

We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen Jack d'Hooghe - Buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie

Jack d'Hooghe, buschauffeur en lid van de FNV-onderhandelingsdelegatie: 'Werkgevers nemen ons na vele stakingsdagen, landelijk en regionaal, nog steeds niet serieus. We praten al jaren over de werkdruk, maar maatregelen blijven uit. We gaan door met acties tot er concrete afspraken liggen over het terugdringen van die werkdruk.'

De cao Streekvervoer geldt voor 12.000 werknemers.

Treinen rijden wél

De staking geldt niet voor het treinpersoneel, omdat zij onder een andere cao vallen. Bij de machinisten ligt er inmiddels een voorstel waar de vakbondsleden zich momenteel over buigen. Vrijdag om 12 uur komt hier uitsluitsel over.

VWOV beraadt zich

De werkgevers verenigd in de VWOV beraden zich momenteel op de situatie. In de loop van dinsdag komen ze met een reactie.

Lees ook:

- Bemiddelaars moeten voor doorbraak zorgen in cao-conflict streekvervoer

- Werkgevers streekvervoer passen roosters buschauffeurs aan

- FNV tegen buschauffeurs: 'Vertel Qbuzz niet of je gaat staken'

- OV-staking treft reizigers: 'Aan de goden overgeleverd'