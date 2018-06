Politie valt panden in Roden binnen vanwege drugsonderzoek

De politie heeft dinsdagmorgen twee mannen van 44 en 46 jaar uit Assen aangehouden in verband met een langlopend drugsonderzoek. De mannen worden verdacht van witwassen, fraude en handel in verdovende middelen, meldt RTV Drenthe.

In verband met het onderzoek doet de politie op elf locaties huiszoekingen. In zes panden in Assen en twee panden in Roden is de politie op zoek naar verdovende middelen, contant geld, gegevensdragers en administratie.

Behalve in Assen en Roden worden ook in Steenwijk, Amstelveen en Amsterdam huiszoekingen gedaan.