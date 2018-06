Golvend Lewenborg wil wijk zonder gas

De rioolwaterzuiveringsinstallatie van het Waterschap Noorderzijlvest bij Garmerwolde (Foto: Ton Sekuur/Groningen In Beeld)

Een aantal bewoners van de wijk Lewenborg in de stad Groningen wil dat Lewenborg van het gas gaat en duurzaam wordt verwarmd. Ze hebben zich verenigd in het bewonersinitiatief Golvend Lewenborg.

Restwarmte

De bewoners willen nu laten onderzoeken of ze gebruik kunnen maken van de restwarmte van de rioolzuivering in Garmerwolde. Samen met ondermeer waterschap Noorderzijlvest, studenten van de Hanzehogeschool en de Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt Golvend Lewenborg of de plannen haalbaar zijn.

De duurzaamheidsplannen worden donderdag aan wethouder Roeland van der Schaaf aangeboden. Daarnaast zullen de bewoners vragen om geld en steun voor de plannen.