Otter doodgereden in Stad (Foto: Stichting Het Groninger Landschap)

In de stad Groningen is maandag een otter doodgereden. Dat is gebeurd op de Laan Corpus den Hoorn.

Stichting Het Groninger Landschap is ontstemd over de dood van het dier. De organisatie vecht al geruime tijd voor een veilige aansluiting van de natuurgebieden rond de Stad. Otters en andere dieren moeten nu de snelwegen A28 en A7 oversteken om de Groningse natuurgebieden te kunnen bereiken of andersom. Het Groninger Landschap dringt al langer aan op maatregelen.