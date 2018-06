FNV: 'Heel erg boze chauffeurs kunnen busstaking lang volhouden'

Wie maandag met de bus wil, heeft pech gehad. Chauffeurs leggen het werk voor onbepaalde tijd neer. 'Ik weet niet of het uit te leggen aan de mensen', zegt FNV-bestuurder Pieter Beuzenberg.

'Chauffeurs staken niet om de passagier te raken, maar om de werkgever te raken. In het verleden hebben chauffeurs getracht om actievormen te bedenken waarbij de passagier niet werd geraakt., zoals niet stempelen of vrij reizen. Maar daar werden ze genadeloos op afgemaakt door de werkgevers.'

Verharding

Volgens Beuzenberg is er sprake van een patstelling. 'Na de landelijke estafettestakingen hebben we geen enkele reactie van werkgevers ontvangen. Ze hebben op geen enkele manier bewogen. Vandaar de verharding.'

We willen harde afspraken en garanties Pieter Beuzenberg - FNV

Aan de andere kant zijn de vakbonden ook niet bereid water bij de wijn te doen. 'We hebben eisen die ingewilligd moeten worden over de werkdruk. We willen harde afspraken en garanties. Dat moet gewoon gebeuren.'

Druk op de ketel

De afgelopen periode zijn verkenners druk in de weer om vakbonden en werkgevers dichter bij elkaar te krijgen. Als deze inspanningen resultaat opleveren en er perspectief onstaat, dan willen de bonden de staking heroverwegen.

De chauffeurs zijn oprecht heel erg boos Pieter Beuzenberg - FNV

Maar volgens Beuzenberg is daar nu nog geen sprake van. 'Wij houden de druk op de ketel. Het kan niet zo zijn dat we werkgevers vooraf belonen voor iets wat nog niet gerealiseerd is. De chauffeurs zijn oprecht heel erg boos. We hebben de indruk dat ze het lang vol kunnen houden.'

De werkgevers komen dinsdag in de loop van de dag met een gezamenlijke reactie op de staking.

