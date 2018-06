Rondje Groningen: Pups in woelig water

Lekker democratisch, dat WK voetbal... En zeehondjes uit Den Helder mogen uitpuffen in Pieterburen. Dat - en meer - in Rondje Groningen.

1) Een echte fan

Soms is één echte fan mooier dan een hele horde. Al zou zanger Pieter van der Zweep ook tekenen voor de tweede optie:



2) Zomer in de bol

Woensdag wordt het weer een dag écht zomers weer. De Groningse conducteur Bram was een dag te vroeg...



3) Democratisch WK

Het is je vast selectief ontgaan, maar het WK voetbal is in volle gang. Reden voor de Geodienst van Rijksuniversiteit Groningen om eens te kijken naar het democratisch gehalte van de deelnemende landen.



4) Tom op vakantie?

Het is zomerstop. Reden genoeg voor FC Groningen-spits Tom van Weert om af te reizen naar Portugal voor een welverdiende vakantie. Of toch niet, Tom?



5) Op volle zee

Vanaf de kust zien we vissersboten verdwijnen aan de horizon. Garnalenvisser Dirk Sloot laat zien hoe het van de andere kant uitziet.



6) Woelig water

We blijven op zee, maar dan met dierenleed.



7) Machtig mooi

Onze provincie is schitterend. In kleur, maar ook in zwartwit, zo bewijst Seref Sezgin. Deze mooie plaat is gemaakt in Appingedam.



8) Libelleleed

De natuur is onvoorspelbaar. Deze foto's laten een libelle in De Onlanden zien met dikke pech.