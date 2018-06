Mogelijk studenten en kantoren in voormalige V&D

Studenten die college krijgen in het oude V&D pand aan de Grote Markt in Groningen, kantoren op de bovenste verdiepingen en een fietsenkelder onderin: mogelijkheden die serieus worden onderzocht door CBRE, de eigenaar van het pand.

Tijdelijk

Op dit moment zijn er diverse tijdelijke winkels gevestigd in het op de begane grond en een eerste verdieping, maar echt storm loopt het daar (nog) niet.

Geen warenhuis

Volgens Bjørn Brink, directeur retail van CBRE is het niet realistisch om te denken dat het hele gebouw met één warenhuis gevuld kan worden. 'De eerste en tweede verdieping zijn geschikt voor retail, de rest van het gebouw kan op een andere manier ingevuld worden. We voeren daarover nauw overleg met de gemeente', zegt Brink.

Hudson's Bay

Brink bevestigt dat de Canadese winkelketen Hudson's Bay concrete belangstelling heeft gehad voor het oude V&D pand. 'Ze wilden graag een vestiging in Groningen, maar de omstandigheden zijn inmiddels veranderd. Ik heb trouwens bewondering voor de manier Hudson's Bay invulling heeft aan de vestingen in Nederland die in korte tijd wél van de grond zijn gekomen.'

Aparte ingang

Volgens Brink is er onder andere contact met de Rijksuniversiteit Groningen en de Hanzehogeschool over de mogelijkheden klaslokalen, studieplekken en studentenwoningen te vestigen in het pand. 'Dat kan op de derde, vierde en vijfde verdieping', zegt hij. Omdat die functies niet goed te combineren zijn met winkels, zouden de hogere verdiepingen ontsloten kunnen worden door een aparte ingang aan de kant van de Oude Ebbingstraat.

Verduurzamen

Verder wil CBRE het pand verduurzamen. 'Dat kan al snel', zegt Brink, 'bijvoorbeeld door het enkel glas, waarmee het hele pand is uitgerust te vervangen voor dubbel glas.' CBRE hoopt binnen een half jaar meer duidelijkheid te hebben over de uiteindelijke invulling.

Lees ook:

- 'V&D-opvolger' De Grote Roltrap bij opening nog leeg: 'Binnen twee weken meer'

- 'De Grote Roltrap' opent dinsdag in het pand van de V&D

- Nieuwe pop-up mall in oud V&D-pand heet De Grote Roltrap

- 'Tijdelijke winkels in oude pand van V&D'