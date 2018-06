Deel dit artikel:











Werkgevers in het streekvervoer verrast door staking Wachten op de bus is vanaf maandag onzinnig vanwege de staking. (Foto: Jos Schuurman/FPS)

De Vereniging Werkgevers in het Openbaar Vervoer (VWOV) is verrast door de aankondiging van de vakbonden dat er vanaf maandag voor onbepaalde tijd wordt gestaakt in het streekvervoer.