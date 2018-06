Lopend Vuur: Bescherming van dieren mag best wat kosten

Een otter werd maandag doodgereden in de stad. Tot ongenoegen van Het Groninger Landschap, dat zegt al geruime tijd te vechten voor een veilige aansluiting van de natuurgebieden rond Stad.

Nu moeten dieren de A28 en A7 oversteken om aan de andere kant te komen. Tunnels en ecoducten zouden maatregelen kunnen zijn om de dieren een veilige route te bieden. Maar die projecten zijn niet goedkoop.

Dieren hebben het soms zwaar door de aanwezigheid van de mens. Zo zijn er bijvoorbeeld ook bouwprojecten die de natuur flink verstoren.

Bepaalde bouwprojecten zijn in het verleden stilgelegd in verband met de aanwezigheid van een beschermde diersoort.

Hebben we de morele plicht om de natuur te helpen en daarvoor de portemonnee te trekken?

Praat mee!

Maak jij je zorgen over de dieren? Of haal je je schouders op voor hun wel en wee? Praat mee via onze facebookpagina of via 050 -3188288.

Etiketten

Maandag ging ons Lopend Vuur over etiketten. Zestig procent van de 2606 stemmers geeft aan nooit de etiketten van voedingsproducten te lezen.