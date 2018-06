Een automobilist is dinsdagmorgen uit de bocht gevlogen op de Bornholmstraat in de Stad. De auto kwam tegen een voetgangerslicht tot stilstand.

De verkeerspaal en de wagen raakten zwaar beschadigd. De bestuurder bleef ongedeerd.

Hoe de man de macht over het stuur kon verliezen, is onbekend. Het verkeer kon tijdelijk niet over de rijbaan en werd door de politie omgeleid.