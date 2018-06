Boze VVD'ers in Westerkwartier willen lokale partij oprichten

Het Westerkwartier krijgt mogelijk een nieuwe lokale partij. Drie boze VVD'ers zitten om tafel om dit vorm te geven. Ze zijn uit de partij gestapt, omdat ze ontevreden zijn over de gang van zaken binnen de lokale VVD.

Gerommel en gerotzooi



De VVD'ers zijn Harry Stomphorst (fractievoorzitter VVD Marum), Gert van Werven (fractievoorzitter VVD Grootegast) en Arnold Bloem, oud-wethouder van de gemeente Marum. Volgens Stomphorst wordt er met meer mensen gesproken. Hij wil alleen niet zeggen met wie.

De mannen zijn ontevreden over hun positie op de kieslijst, maar dat is volgens hen slechts een klein onderdeel van de onvrede. Stomphorst: 'Het gaat over meer dan alleen de kieslijst, maar daar wil ik niet over uitwijden. Ik heb geen zin om met modder te gooien.'

Van Werven: 'Laat ik het zo zeggen: er is wat gerommel geweest met andere kandidaten en gerotzooi met het opstellen van het verkiezingsprogramma. Maar als ik daar over doorga wordt het veel te gedetailleerd.'

Jarenlange ervaring



Stomphorst en Van Werven voelen zich buitenspel gezet. Beide zitten twaalf jaar in de lokale politiek en vinden dat zij, juist nu er een nieuwe gemeente aan komt, gehoord moeten worden.

Het is landelijk beleid dat VVD-raadsleden maximaal acht jaar in de raad zitten. Beide zitten er dus al vier jaar langer. Stomphorst: 'De gemeente Westerkwartier wordt vier keer zo groot als wat wij nu gewend zijn. Het zou niet onverstandig zijn om dan mensen met ervaring op verkiesbare plaatsen neer te zetten. Dat wij er al twaalf jaar zitten zou geen probleem moeten zijn.'

Van Werven: 'Daarbij is het ook zo dat de nummers een en twee op de lijst (Tanja Haseloop en Mattheus Gorter, red), ook al langer dan acht jaar in de raad zitten.'

Lokale partij



De krachten worden nu gebundeld. 'De plannen zijn redelijk concreet', zegt Stomphorst. 'Wij kijken nu of we een lijst kunnen samenstellen van mensen die hetzelfde denken.' Van Werven: 'De partij moet niet alleen uit VVD-ers bestaan. Het doel is om een brede lokale middenpartij te hebben.'

De mannen houden 27 augustus aan als deadline. Dan moeten de partijen in het Westerkwartier aangeven of zij mee willen doen aan de verkiezingen. Die zijn op 21 november.

RTV Noord heeft voorzitter Kuneke Schraagen van VVD Westerkwartier benaderd voor een reactie op de onrust in haar partij. Zij heeft nog niet gereageerd.