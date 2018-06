Deel dit artikel:











Acties in UMCG na verstrijken ultimatum vakbonden (Foto: Dennis Venema)

In het UMCG wordt binnenkort actie gevoerd. Werknemers van universitaire ziekenhuizen in Nederland bereiden stiptheidsacties voor nadat dinsdag het ultimatum is verstreken. Werkgevers geven geen gehoor aan de eisen van de bonden in de zorg, meldt FNV.

'Het getuigt van weinig respect dat de werkgevers hun medewerkers geen fatsoenlijke loonsverhoging gunnen en niet met concrete plannen voor de aanpak van de hoge werkdruk komen', zegt de bond.

Niet genoeg Werkgeversorganisatie de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) deed eerder een loonbod van structureel 6,3 procent over drie jaar. De bonden vinden dit niet genoeg. Komende donderdag komt het actiecomité van het UMCG bijeen om de actieplannen te bespreken. De bedoeling is dat begin juli een 'grote' landelijke actiedag komt.