Máxima bezoekt alsnog protonencentrum UMCG

Koningin Máxima heeft dinsdag rond het middaguur het protonencentrum van het UMCG in Groningen bezocht. Het was haar eerste publieke optreden sinds het overlijden van haar zusje Inés.

Máxima zou anderhalve week geleden het protonencentrum openen, maar dit ging niet door vanwege de plotselinge dood van haar zus. Minister Bruno Bruins voor Medische Zorg en Sport verrichte uiteindelijk de opening.

Het bezoek van Máxima werd tot het laatste moment geheim gehouden. Zelfs het personeel rekende niet op haar komst en rekende op de komst van Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Máxima sprak met zowel medewerkers als patiënten.

'Een eer haar te ontmoeten'

Radiotherapeutisch laborant Jolien Bloem is een van de medewerkers die haar sprak. 'We hebben verteld over wat er hier gebeurt. Het was hartstikke leuk om te doen. Het is een eer om haar te ontmoeten en te mogen vertellen over iets waar we heel lang mee bezig zijn geweest.'

Klinisch fysicus Charlotte Braun legde de koningin uit hoeveel mankracht ervoor nodig is om exact de juiste plek te behandelen met protonen. 'Ik verbaasde me er over hoe geïnteresseerd ze is en hoeveel kennis ze al heeft over het systeem', zegt Braun. 'Het was erg leuk haar te spreken.'

'Mijn zusje was ook ziek'

Máxima sloot haar bezoek af met een verklaring. 'Na een moeilijke tijd ben ik weer aan het werk en ik ben blij dat ik dit bezoek heb kunnen doen. Dit betekent zoveel voor mensen met kanker. Mensen die ziek zijn, maar toch met hoop op genezing.'

'Mijn kleine lieve zusje was ook ziek. Zij kon niet genezen. Onze enige troost is dat ze nu eindelijk vrede heeft kunnen vinden. Ik wil echt mijn hele grote dank uitspreken voor de talloze berichten en brieven met blijken van medeleven. Het heeft ons echt geholpen.'

'Dank, dank, dank'

'En ik wil ook danken voor het respect dat iedereen heeft gehad voor mijn familie in deze hele zware periode. Dank, dank, dank.'

Protonencentrum

Het protonencentrum van het UMCG is het eerste in ons land. Kankerpatiënten kunnen er terecht voor protonentherapie. Hiermee kunnen tumoren nauwkeuriger worden bestraald.

