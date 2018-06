Mobieltje van surveillant gaat af: examen Duits mag over

Het examen Duits mag over, kan de vlag alsnog uit? (Foto: Dennis Venema)

Mavo-leerlingen van het Maartens College in Haren mogen hun examen Duits overdoen nadat tijdens het examen de mobiele telefoon van een surveillant afging.

De school heeft na het incident tijdens het examen contact gezocht met de onderwijsinspectie. In overleg is besloten dat de Mavo-leerlingen van het Maartens College zelf hun examen Duits ongeldig mogen verklaren omdat ze mogelijk uit hun concentratie zijn gehaald vanwege het mobieltje.

Twee 'herkansers'

Twee van de circa dertig leerlingen hebben gebruik gemaakt van het aanbod. Richtlijnen bij het examen is dat surveillanten hun telefoon uit moeten zetten. In dit geval was dat vergeten.