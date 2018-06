Wens museum in vervulling: uniek schilderij Abel Tasman komt thuis

Dit unieke schilderij hangt tot januari in het Groninger Museum (Foto: National Library of Australia)

In het Groninger Museum gaat donderdag een grote wens van de gemeente Grootegast in vervulling. Dan onthult de Australische ambassadeur namelijk het enige schilderij waar ontdekkingsreiziger Abel Tasman uit Lutjegast op staat.

Het schilderij is gemaakt door Jacob Gerritzoon Cuyp in 1637 en behoort tot de nationale schat van Australië. Precies 375 jaar nadat Tasman Tasmanië ontdekte komt het schilderij thuis.

Dolgraag in bruikleen

'Aan de komst van het schilderij is veel gelobby en overleg vooraf gegaan', vertelt Natasja Lubbers van de gemeente Grootegast. 'Het Groninger Museum wilde het schilderij dolgraag in bruikleen hebben. Andreas Blühm, de directeur, heeft de eerste contacten gelegd met de National Library in Canberra en ook de Nederlandse ambassadeur in Australië heeft meegewerkt.'

Bezoek aan Tasmanië

Lubbers: 'Onlangs zijn we met een delegatie van de gemeente Grootegast naar Tasmanië, Australië en Nieuw-Zeeland geweest. Dat was in het kader van het Abel Tasmanjaar. We hebben toen een bruikleenovereenkomst overhandigd. Daarna moesten we wachten of de beide eigenaren het schilderij tijdelijk willen afstaan. Toen we weken later het akkoord kregen, hebben we wel even gejuicht met zijn allen.'

'De eigenaren willen natuurlijk zeker weten dat hun kostbare bezit in goede handen is', zegt Lubbers. 'Er moet een verzekering worden afgesloten, het transport moet worden geregeld en ze willen de zekerheid dat de omstandigheden in het Groninger Museum honderd procent in orde zijn.'



Natasja Lubbers bekijkt beelden van het transport van het schilderij (Jan Been/RTV Noord)

Tot januari te zien

Nadat het schilderij op Schiphol aankwam is het eerst in quarantaine geweest. Daarna is het naar Groningen gebracht, waar het wacht op de onthulling. Het schilderij is vanaf donderdag 21 juni tot 6 januari te zien in het Groninger Museum. Daarma gaat het terug naar Australië.

