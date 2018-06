De politie heeft dinsdagmiddag in Winschoten een 48-jarige man uit Heiligerlee aangehouden, die was ontsnapt na een politieachtervolging.

De Winschoter had maandag een zwarte Ford Mondeo gestolen. De politie ging over op een achtervolging, die ze moesten afbreken omdat de verdachte te gevaarlijk reed.

De politie kon de man oppakken door een tipgever. De auto is in beslag genomen en de man wordt in de loop van de dag verhoord.

