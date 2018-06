Noodkreet Waddeneilanden over gaswinning

De Waddeneilanden zijn fel gekant tegen het opschroeven van gaswinning uit kleine velden. Dat schrijft het Samenwerkingsverband van de Nederlandse eilanden in een brief aan minister Wiebes.

De eilandbesturen maken zich zorgen, nu de gaswinning in ons land wordt herijkt. Wiebes heeft eerder al gezegd dat de gaskraan van het Groningenveld in de toekomst wordt dichtgedraaid. De vrees bestaat nu de gaswinning in de kleine velden, waaronder die bij de Waddeneilanden wordt opgeschroefd.

Dat is onverenigbaar met de status van Werelderfgoed van de Wadden en de Nationale parken Schiermonnikoog en Texel, vinden de Waddeneilanden.