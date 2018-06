Hotel Zigterman: komische voorstelling op sprookjesachtige locatie

Het ziet er sprookjesachtig uit. Een klein hotelletje bij het meertje midden in het Adriaan Tripbos bij Sappemeer. Deze dagen wordt daar druk gerepeteerd voor de komische theatervoorstelling Hotel Zigterman die eind deze maand in première gaat.

De crème de la crème van de Groninger theaterwereld verzamelt zich de komende tijd geregeld op deze bijzondere locatie. We zien Marieke Klooster zingend op een picknictafel, Theo de Groot die ruzie zoekt met Bas de Bruin, een lallende Nico van Wijk en Roger Goudsmit met niet van echt te onderscheiden vuurwapens. En dan vergeten we nog een uitgebreid ensemble en een orkest onder leiding van Remco Wind. Samen werken ze aan de derde voorstelling ter gelegenheid van de fusie van de gemeenten Menterwolde, Hoogezand-Sappemeer en Slochteren.

Trilogie



Die fusie leidde tot de gemeente Midden-Groningen en drie bijzondere theatervoorstelling. Eentje rond de familie Veldhuizen en eentje rond de Kregels. Hotel Zigterman moet het hoogtepunt worden van de trilogie geschreven door K. ter Laanprijswinnaar Jan Veldman.

Klap met dienblad

'We zijn nu met een scene bezig die misschien wel de ingewikkeldste is van de hele voorstelling, maar we hebben hem bijna in elkaar,' vertelt regisseur Albert Secuur terwijl hij Theo de Groot uitlegt hoe hij Bas de Bruijn met een dienblad voor het hoofd moet slaan. Tijdens de repetitie worden losse scene's geoefend en is het nog moeilijk een compleet beeld van de voorstelling te krijgen. Dat er veel te lachen valt is al wel duidelijk.

Voorkomen dat er niets gebeurd

'Waar ik nu heel erg mee bezig ben, zijn de overgangen tussen de scene's,' vervolgt Secuur. 'Wanneer komt de ene acteur op, wanneer moeten ze het zelfde doen, wanneer moet er gevochten worden. Ik moet voorkomen dat als een scene is afgelopen er even niks gebeurd. Het moet allemaal lekker in elkaar overlopen.'

'Veldmaniaanse' consternatie

De voorstelling draait om twee families, eentje uit voormalige gemeente Slochteren en eentje uit de ook in Midden-Groningen opgegane gemeente Menterwolde. Twee kinderen uit beide families moeten met elkaar trouwen en dat geeft de nodige 'Veldmaniaanse' consternatie.

De voorstelling wordt aangevuld met live muziek geschreven door Remko Wind en Miranda Bolhuis. Die laatste tekent ook voor de rol van uitbaatster van Hotel Zigterman. De theatervoorstelling Hotel Zigterman gaat 28 juni in première en is tot en met 7 juli te zien in het Adriaan Tripbos in Sappemeer.