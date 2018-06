Video: een rondleiding in het nieuwe Ommelander Ziekenhuis

Bestelbusjes rijden er af en aan. En hoewel er geen patiënt te bekennen is, staan er tientallen auto's geparkeerd. De laatste hand wordt gelegd aan het nieuwe Ommelander Ziekenhuis in Scheemda. Over minder dan twee weken gaat het open.

In het weekend van 30 juni worden patiënten vanuit het Lucas Ziekenhuis in Winschoten en het Delfzicht in Delfzijl allemaal verhuisd naar het nieuwe pand in Scheemda. Aan het eind van de dag gaan de deuren van die ziekenhuizen definitief dicht.

'Zoals het nu is, zie je het nooit meer'

Het is nu misschien nog moeilijk voor te stellen dat het lege gebouw in Scheemda over twee weken volledig in bedrijf is. 'Zoals het nu is, zie je het nooit meer', zegt woordvoerder Rogier Brink. Hij leidt ons door het gebouw.

Alles is anders in het gebouw aan de A7. Patiënten komen binnen in de centrale verblijfsruimte. Hun patiëntenpasje kunnen ze in de prullenbak gooien, voortaan volstaat een ID-bewijs. Dat wordt gescand, waarop het apparaat een kaartje met je afspraak en de route ernaartoe print.

Vervolgens wachten patiënten in een olijfgroene wachtruimte. De kleuren zijn bewust gekozen en 'moeten rust uitstralen', legt Brink uit. De inrichting van het ziekenhuis is overigens lokaal geproduceerd. Alles wordt gemaakt in een fabriek in Winschoten.

Dokter bij patiënt op bezoek

Als je komt voor een bezoek aan een polikliniek dan valt direct een verandering op ten opzichte van het ziekenhuis in Delfzijl of in Winschoten. De arts heeft geen vaste kamer meer met zijn apparatuur, maar komt met zijn spullen naar de patiënt. 'De dokter gaat bij de patiënt op bezoek, in plaats van andersom', zegt Brink.

Voor de zorgverleners zal dat even wennen zijn. Zij werken in een centrale ruimte, aangesloten op de poliklinieken. 'Hier is het straks een wirwar van artsen, verpleegkundigen en assistenten. Het is niet nieuw in de zorg, maar het was wel nodig: multidisciplinair samenwerken', zegt Janneke Procee. Ze is de projectleider voor de nieuwbouw en let op de details. Tijdens de rondleiding trekt ze her en der een achtergebleven stickertje van een muur.

Een andere vernieuwing die patiënten merken is het aantal privékamers. 'Iedereen die langer dan een dagje blijft, komt terecht op een een- of tweepersoonkamer', zegt Procee. De kamers zien er minder 'ziekenhuisachtig' uit. 'Daar hebben we echt voor gekozen. Alle benieningspanelen zijn bijvoorbeeld zo verwerkt dat de patiënt ze niet telkens ziet.' In de kamers staan ook stoelen die kunnen transformeren in een bed, zodat familie kan blijven overnachten.

Aardbevingsbestendig gebouwd

Het gebouw is aardbevingsbestendig gebouwd, en dat is vooral te herkennen aan grijze rubberen voegen. 'Segmenten van het gebouw zijn los van elkaar gebouwd, zodat als er een aardbeving komt de delen los van elkaar kunnen bewegen', licht Brink toe.



Woordvoerder Rogier Brink toont de rubberen voegen

Afgelopen maand werd het gebouw nog op de proef gesteld. De kelder van het gebouw stond blank tijdens de extreme neerslag. De schade viel volgens het ziekenhuis mee. Volgens Brink was het 'een mooie test' voor het gebouw.

Jarenlange wens

De bouw van het ziekenhuis staat al jaren op de agenda. De verhuizing was, net als een samenwerking met de UMCG, nodig vanwege de veranderende zorg, maar ook vanwege veroudering van de bestaande ziekenhuizen. Het bestuur van het ziekenhuis had meerdere locaties op het oog, waaronder bij Zuidbroek. De keuze van een goede locatie werd een politiek spel. Lees of kijk daarvoor deze reportage terug.

De verhuizing van het Ommelander Ziekenhuis vindt plaats op zaterdag 30 juni. De locaties Delfzijl en Winschoten sluiten dan definitief de deuren.

