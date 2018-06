Verbouw hoofdstation Groningen duurder door prijsstijgingen in de bouw

De verbouwing van de spoorzone in Groningen valt duurder uit dan gepland. De oorzaak ligt volgens de provincie bij prijsstijgingen in de bouwsector.

De totale kosten waren begroot op 290 miljoen euro. Hoeveel het project duurder wordt, kan en wil gedeputeerde Henk Staghouwer (ChristenUnie) nog niet zeggen. 'Dat wordt in het najaar duidelijk', zegt hij.

20 tot 30 procent

In een brief aan Provinciale Staten schrijft het provinciebestuur dat 'aanbestedingen van spoorprojecten zomaar twintig tot dertig procent duurder uitvallen dan begroot'. Ook zouden er slechts vijf bedrijven zijn die over alle certificaten beschikken, waardoor het aantal aanbieders beperkt is.

Pot voor risico's

Het project Groningen Spoorzone heeft een aparte pot voor risico's. Het geld daaruit wordt gebruikt voor de hogere kosten waar het project nu mee wordt geconfronteerd. Maar de pot voor toekomstige risico's moet wel weer worden aangevuld. Daar moet Provinciale Staten in het najaar iets van vinden.

De prijsstijgingen in de bouw worden door de provincie gezien als een gegeven. 'Als we vier jaar eerder waren geweest, waren we nu spekkoper', zegt Staghouwer. 'Maar je ziet nu overal dat het duurder wordt in de bouw.'

Niet versoberd, maar keuzes

De hogere kosten betekenen volgens Staghouwer niet per se dat het nieuwe hoofdstation versoberd wordt. 'Dat is niet het juiste woord', zegt hij. 'We moeten nog een groot aantal keuzes maken. Denk dan aan de hoeveelheid toegangspoortjes bijvoorbeeld.'

Snelheid

Om nog verdere prijsstijgingen voor te zijn, wordt nu begonnen met de aanbesteding. Dat gaat in overleg met de andere partijen die betrokken zijn bij het project, zoals de gemeente Groningen, het ministerie, ProRail en de NS.

Snelheid is geboden. Vertraging kost volgens de provincie ook geld. Als de aanbesteding vertraagd zou worden, dan is het aannemelijk dat de vertraging één of twee jaar duurt. De kosten zouden dan tussen de 11 en 21 miljoen euro uitkomen.

Groningen Spoorzone

Het project Groningen Spoorzone bestaat onder meer uit nieuwe treinperrons, de verplaatsing van het busstation naar de zuidzijde, een zuidentree, een bus-, fiets- en reizigerstunnel, een vierde perron bij station Europapark en de aanleg van een nieuw opstelterrein bij Haren.