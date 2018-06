Binnenkort: varen langs zeven Groningse themaroutes

Wie de Groninger waterwegen wil ontdekken, kan daar vanaf volgend vaarseizoen een nieuwe app voor gebruiken. Daarin staan knooppuntroutes die je aan de hand van zeven verschillende thema's door de provincie leiden.

De app wordt ontwikkeld door de HISWA Vereniging, dat daarvoor een subsidie van 120.000 euro van de provincie krijgt.

Van wad tot Hanze

De zeven nieuwe vaarroutes hebben typisch Groninger thema's: het Wadden Unesco Werelderfgoed, de strijd tegen het water, Grensland Vestingland, de Graanrepubliek, de Veenkoloniën, de borgen en kastelen van het hoge Noorden, en Hanze en Handel.

De vaarroutes worden maximaal 30 kilometer per dag. Per route wordt aangegeven voor welk type boot de route bevaarbaar is.