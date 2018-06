Groningen grijpt waarschijnlijk naast Teslafabriek

Een Teslafabriek in de Amerikaanse staat Californië. (Foto: Maurizio Verde/Flickr Creative Commons)

Het Noorden grijpt waarschijnlijk naast de 'gigafabriek' van automaker Tesla. In plaats daarvan komt de fabriek mogelijk in Duitsland te staan.

Dat laat Tesla-baas Elon Musk via Twitter weten.

Vorig jaar staken de provinciebesturen van Groningen, Friesland en Drenthe 1,2 miljoen euro in het plan om een dergelijke Teslafabriek naar het Noorden te halen.

Volgens Musk zou het eerder logisch zijn als de fabriek in de buurt van de Franse grens en ook nabij de Benelux-landen verrijst:



Luchtige reactie

Top Dutch, de Noordelijke lobby om grote bedrijven naar het Noorden te halen, reageert met een knipoog op de tweet van Musk:



Mede-initiatiefnemer Stef van der Ziel vult aan: 'Dit is niet kat in het bakkie. Volgens mij is dit gewoon een soort open call, dus de mogelijkheden liggen wat mij betreft nog open. Zo belangrijk vinden wij dit ook weer niet.'

Gerard de Boer, campagneleider van Top Dutch, deed in februari dit jaar met een bewegend billboard voor het hoofdkantoor van Tesla al een poging om aandacht te krijgen van de Amerikaanse ingenieur:



Inzet van regering

Tesla wil in Europa een grote fabriek voor elektrische auto's en accu's bouwen en is op zoek naar een geschikte locatie. Vorig jaar werd in de stad Groningen al het eerste Tesla-filiaal van Noord-Nederland geopend.

De Nederlandse regering beloofde eerder dat ze zich sterk zal maken om Tesla over te halen de megafabriek in ons land neer te zetten. Lelystad deed daarbij openlijk een gooi naar de vestiging. Tesla heeft in Tilburg al wel een afbouwfabriek en een servicewerkplaats.

De inspanningen van het kabinet lijken dus niet te hebben gewerkt. Ook Frankrijk hengelde, zoals het er nu naar uitziet, vergeefs naar de nieuwe Tesla-fabriek.

Lees ook:

- Top Dutch breidt campagne uit en gaat personeel voor Tesla werven

- Tesla-campagne Top Dutch krijgt vervolg

- Binnen bij Tesla: 'Groningen is hier nu bekend'

- Noordelijke provincies steken 1,2 miljoen in Teslacampagne (update)