Defensie betaalt voor gekke koeien uit Lutjegast

'Zolang ik boer ben, heb ik nog nooit meegemaakt dat mijn koeien zo gek waren. Ze waren echt door het dolle heen.'

Melkveehouder Ab Veenstra uit Lutjegast heeft een vergoeding gekregen van het ministerie van Defensie na een grote oefening met helikopters in de Marnewaard, vorige maand.Tijdens de oefening Joint Falcon werd er getraind door het Defensie Helicopter Commando, onder meer met de Chinook-transporthelikopter.

Pure angst

'Ze vlogen hier op een hoogte van ongeveer 45 meter over het weiland', vertelt Veenstra.' De koeien kwamen echt in paniek naar huis vliegen. Ze waren verwilderd en dreigden over de hekken te springen. Dat doet een koe normaal niet, dat was uit pure angst.'

Kwade kop

De oefening was aangekondigd, maar de boer uit Lutjegast wist niet dat de helikopters recht over zijn koeien zouden vliegen. 'Ik heb nog met een kwade kop naar die piloten gewuifd, zo van: donder op met die dingen. Maar toen begonnen ze te knipperen met hun lichten. Ze dachten kennelijk 'die boer vindt het leuk'. Dus dat schoot ook niet op.'

Bakkeleien

Daarop nam Veenstra contact op met Defensie. 'Uiteindelijk kregen we een sergeant-majoor van de Luchtmacht op bezoek. En ik moet zeggen: ze hebben het keurig afgehandeld. We hebben wat lopen bakkeleien over de hoogte van het bedrag. En dat is uiteindelijk goed gekomen.'

Paar honderd euro

Over de hoogte van de schadevergoeding doet de melkveehouder geen uitspraak, maar het gaat om een bedrag van een paar honderd euro. 'De schade bestaat met name uit de stress van de koeien. Bovendien is er her en der hekwerk en bedrading gesneuveld. En de koeien hebben uiteindelijk een behoorlijke dip in de melkproductie gehad', aldus Veenstra

Geen garanties

De schade is dus vergoed, maar garanties voor de toekomst kan Defensie niet geven. 'We hebben ze wel wat tips gegeven', zegt de melkveehouder. Kijk bijvoorbeeld of er ergens vee loopt voordat je gaat vliegen. Een mens weet wat er aan de hand is, maar een beest begrijpt niets van dergelijke oefeningen. Dus ik hoop dat Defensie daar voortaan een beetje rekening mee houdt.'