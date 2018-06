Gemeente Groningen in de zwarte cijfers

Een kleine dertien miljoen euro. Dat bedrag heeft de gemeente Groningen vorig jaar overgehouden. En dat is weleens anders geweest. Nog belangrijker. De gemeente krijgt dit jaar geen tik op de vingers van de accountant.

Die weigerde vorig jaar nog de jaarcijfers goed te keuren. En daar heeft de gemeente van geleerd, stelt wethouder Ton Schroor genoeglijk vast. 'Er is hard gewerkt aan een flink aantal verbeteringen. Onze ambtelijke organisatie heeft het snot voor de ogen gewerkt om dit voor elkaar te krijgen.'

Meer grond verkocht

Het huishoudboekje van de gemeente profiteert flink van het economisch herstel. Zo is vorig jaar de veel meer grond verkocht. Dat leverde alleen al een kleine negentien miljoen euro op.

Warmtestad

Daar staat wel een aantal fikse tegenvallers tegenover, zoals het drama rond het afgeschoten project Warmtestad. Dat leverde vorige jaar een tegenvaller van een kleine drie miljoen euro op. Ook jeugdzorg pakte met fors duurder uit: een kleine negen miljoen euro.

De gemeente heeft toch weer een klein beetje vet op de botten. Zo ligt het zogenoemde weerstandsvermogen de komende jaren boven de zo gewenste honderd procent. Met als gevolg dat de gemeente financiële risico's goed denkt op te kunnen vangen.

Rode cijfers

Een paar jaar geleden nog zat de gemeente diep in de rode cijfers. Zo moest er door het huidige college tientallen miljoenen bezuinigd worden. En nu heeft dezelfde gemeente, met verkiezingen in november voor de deur, de zaken weer redelijk op orde. 'We hebben pittige jaren gehad. Waar we begonnen zijn met 50 tot 60 miljoen bezuinigingen. We staan er nu goed voor en hebben dus de lijn naar boven gevonden,' concludeert de wethouder.

Het is het laatste jaar van deze coalitie van D66, PvdA, VVD en GroenLinks. Dus kijkt het college al vast tevreden terug. En wijst er op dat er achthonderd bedrijven zijn bijgekomen. Ook kwamen er vierduizend arbeidsplaatsen bij. Werk aan de winkel is er vooral op het gebied van de woningbouw. Nodig nu de krapte op de woningmarkt in de stad enorm is. Zo is besloten nieuwbouwprojecten te versnellen. Dat moet Groningen de komende jaren vijfduizend extra woningen opleveren.