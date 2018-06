Dankzij een miljoenensubsidie komen deze slimme vondsten (mogelijk) naar Noord-Groningen

Artsen die via livebeelden meekijken in een ambulance, zelfvarende schepen, actuele metingen van de sliblaag in de Eemshaven. Deze en andere 5G-projecten van 5Groningen kunnen binnenkort in Noord-Groningen getest worden.

De provincie Groningen stelde daar dinsdag een half miljoen euro voor beschikbaar, terwijl het Rijk en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) half mei al twee miljoen euro bijdroegen.

Sneller data versturen

Met een 5G-netwerk kunnen data veel sneller worden verstuurd en verwerkt dan met de huidige 4G-technologie. Op verschillende plekken in de wereld worden er proeven mee gedaan, vooral in stedelijke gebieden. Groningen is - voor zover bekend - het enige plattelandsgebied waar met de nieuwe techniek wordt geëxperimenteerd.

Ondernemers kunnen instappen

De proeftuin op Zernike zit vol met innovatieve projecten. Dankzij de toegezegde 2,5 miljoen euro subsidie kunnen die pilots verhuizen naar andere locaties. Dat gebeurt alleen als bedrijven brood zien in een bepaalde innovatie, vertelt Peter Rake van de Economic Board Groningen (EBG). Zijn instantie moet het aardbevingsgebied een economische impuls te geven, mede dankzij het 5G-project.

'Ondernemers kunnen een project uitkiezen om dit in Noord-Groningen uit te voeren. Het liefst plannen we meerdere proeven op één locatie en op plekken waar al zendmasten staan.'

Dit groeit er zoal in de proeftuin

Uit welke 'slimme' 5G-projecten kunnen ondernemers zoal kiezen? Een greep uit de bestaande pilots.

1. Livestream in de ambulance

Dankzij live data, bijvoorbeeld videobeelden, kunnen specialisten in het ziekenhuis meekijken in de ambulance en zo bepalen welke zorg nodig is en/of naar welk ziekenhuis de patiënt moet.

2. Zelfrijdende bussen

De provincie Groningen experimenteert al enige tijd met zelfrijdende bussen. Die moeten in dunbevolkte gebieden het openbaar vervoer voor kwetsbare groepen op peil houden. Onder meer bij de Eemshaven en op Zernike legde de autonome bus al de nodige testkilometers af.



Deze zelfrijdende bus werd getest in de Eemshaven (Foto: Steven Radersma/RTV Noord)

3. Inspectie van vaarwegen

In Delfzijl en de Eemshaven kunnen het actuele slibgehalte, de stroming en de diepte van de vaarwegen gemeten worden.

4. Op afstand bedienbare schepen

Varen zonder of met minimale bemanning. Dat is het idee achter de zelfvarende schepen. Een 5G-netwerk kan helpen om de sensoren, positiebepaling en omgevingsinformatie zo nauwkeurig mogelijk te maken. Zo staan de beste stuurlui écht aan wal.

5. Inspectie met drones

Op afstand kunnen inspecteurs ook industriële gebouwen en leidingen op schade controleren. Dat gebeurt dan met behulp van drones. Zoals in februari al eens gebeurde op Chemiepark Delfzijl.



6. Energieverspilling voorkomen

Duurzame energie produceren via zonnepanelen en windparken is niet nieuw. Maar hoe zorg je er nu voor dat die opgewekte energie niet wordt verspild? Een 5G-toepassing kan dit meten.

7. 3D-beelden uit de grond

Wanneer een radar beelden maakt van ondergrondse leidingen, kunnen die worden doorgestuurd een datacenter. Vervolgens kan een engineer de beelden als 3D-animatie op zijn tablet of Augmented Reality-bril bekijken.

8. Slimme aardappel

Met behulp van een nagemaakte aardappel, voorzien van sensoren voor vocht, temperatuur en CO2, kunnen agrarische ondernemers actuele data over de bodemgesteldheid verzamelen en analyseren.



(Foto: 5Groningen)

9. Gewassen in beeld

Als een drone opnames maakt van akkerbouwgewassen, kunnen die data nog tijdens de vlucht geüpload worden naar een centrale computer. Daar kan de informatie na analyse omgezet worden in informatie voor de eindgebruiker.

10. Sensoren meten waterkwaliteit

Om de kwaliteit van ons water continu te waarborgen, kunnen 5G-sensoren ingezet worden. Zowel boven, aan als onder het wateroppervlak.

11. Erbij zijn is meemaken

Met de zogenoemde 'Dome Experience' - een grote iglo-vormige tent - kan publiek een evenement meemaken dat elders gehouden wordt.

12. De ruimte in

Vorige week werd bekend dat 5Groningen gaat samenwerken met de Europese ruimteorganisatie ESA. Zo moeten experimenten voortaan gebruik kunnen maken van satellietinformatie. Dat kan bijvoorbeeld handig zijn bij het inzetten van drones. Door satellietcommunicatie kan een stabiele internetverbinding met de drone worden opgezet, ook in gebieden waar geen 3G- of 4G-internet is.

