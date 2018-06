OM wil dat Groninger en zijn vriendin 3,4 miljoen euro terugbetalen

Het Openbaar Ministerie wil dat een 67-jarige Groninger en zijn 57-jarige vriendin uit het Drentse De Kiel 3,4 miljoen euro aan wietwinst gaan terugbetalen.

In de woning van de vrouw werd in juli 2013 in een ondergrondse ruimte een hennepkwekerij met 1340 planten opgerold.

De man en de vrouw kregen in november 2016 voor onder meer het kweken van hennep en hypotheekfraude vijftien maanden cel opgelegd. De vrouw ging in hoger beroep.

Faillissementsfraude

Haar 25-jarige zoon, die in 2011 werd uitgeroepen als jongste succesvolste ondernemer van Drenthe, werd door de rechtbank niet als medeschuldige gezien in deze kwekerij-affaire. Wel kreeg hij destijds voor faillissementsfraude en verduistering een taakstraf van 240 uur opgelegd.

Kwekerij

De 67-jarige Stadjer was destijds zijn stiefvader. Hij woonde niet bij hen in De Kiel, maar runde naar eigen zeggen wel de kwekerij. In zijn eentje, zei hij destijds tegen de rechters. De man verscheen dinsdag niet voor de rechtbank in Assen.

De vrouw houdt vol dat zij nooit iets van de kwekerij heeft gemerkt. Ze handelde in kleding, de meeste betalingen gingen vaak contant zei ze vandaag tegen de rechters. Ze verklaarde hiermee de hoge stortingen op haar bankrekening.

Terugbetaling

Volgens de advocaten hebben beide verdachten geen draagkracht en moet de terugbetaling op nihil worden gesteld. De man is twee keer eerder voor het kweken van hennep veroordeeld en worstelt om die reden nog met een terugbetaling van ruim 81.000 euro. Bovendien klopt de berekening van het OM niet, zei zijn advocaat en zou er niet meer dan 263.000 euro zijn verdiend.