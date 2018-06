Partijen Stad: Fietswrakken moeten worden opgeruimd

Fietswrakken en weesfietsen horen niet thuis in de stad Groningen. Die dienen te worden opgeruimd. Dat vinden de fracties van Stad en Ommeland, ChrristenUnie en Student en Stad.

De partijen hebben het college van B&W om opheldering gevraagd naar aanleiding van de berichtgeving van RTV Noord over de bewoners van het A-Kwartier die het grote aantal fietswrakken helemaal zat zijn.

Het blijkt dat ook in andere wijken de oude achtergelaten brikjes een groter ergernis is. De frustratie daarbij is dat bij meldingen aan Stadsbeheheer er nauwelijks of geen actie wordt ondernomen.

De drie partijen willen nu ondermeer weten van het college waarom er niks aan de oude fietsen wordt gedaan. Ook al omdat het verboden is om een fiets of bromfietswrak op de openbare weg te plaatsen.

