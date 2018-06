'Groningse crematiemarkt te klein voor nieuw crematorium Hoendiep'

'Ook een crematorium moet winst maken, anders gaat het mis', betoogde advocaat Rudi Minkhorst van Respectrum Crematoria dinsdag voor de Raad van State in Den Haag.

Respectrum, een nieuwkomer op de markt, wil voorkomen dat Dela op industrieterrein Westpark langs het Hoendiep tussen Hoogkerk en Groningen een crematorium gaat bouwen.

Begin dit jaar opende Respectrum een crematorium in Tynaarlo. Directeur Bert van der Weide vreest dat de investering van 11 miljoen euro moeilijk valt terug te verdienen met het crematorium van Algemeen Belang/Dela op twee kilometer afstand. Voor een rendabele exploitatie in Tynaarlo zegt Respectrum 800 tot 900 crematies per jaar nodig te hebben maar liever duizend. 'Met 600 halen we het niet', aldus het bedrijf.

Dela stelt dat de oven in Hoendiep met 500 crematies per jaar rendabel is. Dat aantal cremeert Dela nu ook, maar dan in een crematorium dat niet van Dela zelf is. De uitvaartverzekeraar wil in elke regio met meer dan 30.000 verzekerden een eigen crematorium hebben.

Bestemmingsplan

De gemeente Groningen wil daaraan meewerken en maakte een bestemmingsplan. Volgens het stadsbestuur is de Groningse crematiemarkt ruim genoeg voor het crematorium langs het Hoendiep en ontstaat er geen overcapaciteit.

Respectrum heeft de Raad van State gevraagd het bestemmingsplan te schorsen. Daarmee hoopt het bedrijf te voorkomen dat de gemeente de in april door Dela aangevraagde vergunning gaat verlenen.



Geen fijn gevoel

Bewoner van het Hoendiep Piet Siertsema vroeg dinsdag in Den Haag eveneens om schorsing van het bestemmingsplan. Het krijgt het crematorium zo'n beetje naast zijn tuin. Acht jaar geleden bouwde hij een heel nieuw huis. 'Toen was van een crematorium nog helemaal geen sprake', zei hij. Wonen naast een crematorium geeft hem geen fijn gevoel.

Daarnaast heeft hij het niet op sommige plechtigheden zoals Creoolse uitvaarten waar in de buitenlucht gezongen en gedanst wordt. Volgens Dela gaat het daarbij niet om uitbundige plechtigheden. 'Dat past niet bij een uitvaart', zei een woordvoerder.