Gevluchte automobilist is vermoedelijk de kaasdief van Blijham

De 48-jarige man uit Heiligerlee, die dinsdag werd aangehouden omdat hij in een gestolen Ford Mondeo vluchtte voor de politie, is vermoedelijk de kaasdief van de kaasboerderij in Blijham.

De Kloosterholtjer ging er maandagavond vandoor toen de politie hem wilde aanhouden omdat hij in een gestolen auto reed. De politie zette de achtervolging in maar staakte die omdat er gevaarlijke situaties ontstonden. De man kon dinsdagmiddag worden aangehouden nadat een voorbijganger de beschadigde Ford Mondeo had zien staan. In de auto werd een een groot aantal kazen van de kaasboerderij in Blijham gevonden. De man uit Heiligerlee is opgesloten en wordt verhoord.