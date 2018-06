Huurders Bedum richten front op om problemen aan de kaak te stellen

Huurders van een aantal woningen in Bedum zijn een nieuwe bewonersgroep gestart: Het Huurdersfront. Ze willen een front vormen tegen Woningstichting Wierden en Borgen.

Volgens de huurders is er achterstallig onderhoud en wordt er niks gedaan aan aardbevingsschades en het verduurzamen van de woningen.

We hebben niet eens de regie over ons eigen huis Avelien Kamminga - Huurdersfront

'De communicatie is heel stroperig en er wordt eigenlijk alleen maar iets gedaan als er veel druk wordt uitgeoefend. We willen dat de Woningstichting ons gaat respecteren. We betalen veel huur en hebben niet eens de regie over ons eigen huis', vertelt Avelien Kamminga namens het Huurdersfront.

Schimmelprobleem

Ze noemt als voorbeeld het schimmelprobleem waar een aantal woningen in Bedum en Middelstum mee kampten. Dat is na politieke druk aangepakt door de Woningstichting.

Volgens het front hebben 150 adressen problemen. Dinsdag heeft het nieuwe Huurdersfront op een zomermarkt nog meer sympathisanten gezocht. In een kraam versierd met afzetlinten en een oranje zwaailamp konden mensen hun verhaal doen. Ook kon men een handtekening als steunbetuiging achterlaten.

Dat zorgt voor een onveilig gevoel Avelien Kamminga - Huurdersfront

'We horen hier nog meer verhalen van mensen over gebreken in huizen die niet worden aangepakt. Ook zitten huurders met aardbevingsschades waar niks aan gedaan wordt en dat zorgt voor een onveilig gevoel', vertelt Kamminga. 'We horen al maandenlang beloftes die niet worden waargemaakt'.

Losstaande beweging

'Wierden & Borgen moet hun eigen problematiek oplossen en niet de huurder belasten. Wij zijn een beweging van- en voor huurders, die volledig losstaat van Wierden & Borgen of politieke partijen', zegt Kamminga. Ze hebben een manifest geschreven waarin punten staan waarvan ze willen dat de Woningstichting die oppakt.

Gesprek

Woningstichting Wierden en Borgen wil in gesprek met het nieuwe Huurdersfront. Een woordvoerder laat weten dat elke klacht serieus genomen wordt. Ook wordt er regulier onderhoud gedaan aan de woningen.

Je gaat geen grote investeringen doen als blijkt dat woningen vervolgens gesloopt gaan worden woordvoerder Wierden en Borgen

Wat betreft de aardbevingsschades zit de Woningstichting met een dilemma. De woordvoerder laat weten dat sommige schades niet aangepakt kunnen worden omdat het nog niet duidelijk is wat Den Haag wil.

'Je gaat geen grote investeringen doen als blijkt dat woningen vervolgens gesloopt gaan worden'. De Woningstichting vertelt verder dat veiligheid voorop blijft staan en dat schades worden aangepakt als ze voor een onveilige situatie zouden zorgen.

