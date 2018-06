'Flixbus-stopper kwam te laat terug van pauze'

De vrouw die vrijdag een bus van maatschappij Flixbus tot stoppen dwong op het Emmaviaduct in Stad, was na een tussenstop op het station te laat terug gekomen.

Dat laat Flixbus-woordvoerster Rosa Donat weten.

Smeekbede

Op beelden van videosite Dumpert is te zien hoe de vrouw achteruit over het viaduct loopt. Daarbij smeekt ze de buschauffeur om te stoppen. Die smeekbede heeft effect, want ze mag de bus weer in. Volgens de Duitse maatschappij betrof het een vrouwelijke passagier die bij een tussenstop op station Groningen het vertrek gemist had.

'Net zoals treinen rijden langeafstandsbussen volgens een dienstregeling. Uit respect voor de overige reizigers moeten ze specifieke vertrektijden aanhouden. De bus had een pauze van tien minuten op het station. De nieuwe vertrektijd was aangekondigd door de chauffeur.'



De bus moest eerst via een drukke weg rijden voordat hij kon stoppen om de passagier aan boord te laten Rosa Donat - Woordvoerster Flixbus

De bus vertrok uiteindelijk 16 minuten later dan gepland richting eindbestemming Berlijn, zonder de vrouwelijke passagier. Die was volgens Flixbus op eigen risico uitgestapt om eten te kopen en was te laat terug. Toen de vrouw merkte dat de bus vertrokken was, zette ze een achtervolging in. Volgens Donat kon de bus niet eerder stoppen dan op het Emmaviaduct.

'Nadat de bus het station verliet, hebben onze twee chauffeurs de vrouw opgemerkt. Op dat moment moesten zij echter eerst via een drukke weg rijden voordat ze konden stoppen om de passagier aan boord te laten.'

Beelden gaan viral

Onderstaande beelden van het incident werden al meer dan 400.000 keer bekeken.



