Modewinkel Mango in Herestraat sluit de deuren

De Mango in de Herestraat in Groningen gaat dicht. Komende zondag al sluit de Groningse vestiging van de Spaanse modeketen.

Mango heeft tientallen vestigingen in heel Nederland. De kleinere winkels worden momenteel gesloten. In Groningen is gezocht naar een groter pand, maar die werd volgens een woordvoerder niet gevonden.

Etos verhuist

Drogisterij Etos, die aan de overkant van de Herestraat is gevestigd, verhuist nu naar het pand van Mango. Voor het pand van Etos is voorzover bekend nog geen nieuwe huurder.

Eerder werd bekend dat ook modewinkel Men At Work mogelijk uit de Herestraat verdwijnt.