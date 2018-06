'Het was een heel bijzonder en emotioneel bezoek'

Bij Noord Vandaag blikken we terug op het bezoek van Koningin Máxima (Foto: RTV Noord)

Anderhalve week geleden zou Koningin Máxima het Protonencentrum in Groningen openen, alleen overleed haar zusje Inés plotseling. Vandaag kwam ze alsnog. 'Dat maakte het bezoek heel bijzonder en emotioneel', vertelt Bart van Houten, de radiotherapeut die haar rondleidde.

'We voelen ons heel vereerd met haar komst. Ze was oprecht geïnteresseerd.'

In dit artikel zetten we de leukste en belangrijkste fragmenten uit Noord Vandaag op een rij. Noord Vandaag wordt elke doordeweekse dag uitgezonden vanaf 18.00 uur op TV Noord.



1) Focus op de patiënt

De gesprekken tussen de Koningin en de arts gingen bewust niet over de aanwezige technologie of de architectuur van het gebouw, blikt Van Houten terug.

'We hebben ons echt gericht op de mens. Op de medewerkers die zorgen dat de patiënten zich goed voelen. Máxima is natuurlijk ook heel betrokken bij het Prinses Máxima Centrum voor Kinderoncologie in Utrecht. Aangezien wij die kinderen nu hier behandelen, maakt dat haar bezoek heel speciaal.'



2) Verrassingsbezoek

Het bezoek werd tot vandaag knap geheim gehouden, maar de komst van Máxima maakte alsnog heel wat los. Zowel bij de pers als bij de patiënten...



3) Smaken verschillen

Tomaat, wortel, bieten en spijkers. Zo proeft een speciaal koekje dat de smakeloze ervaring van kankerpatiënten na moet bootsen. De reacties van ons testpanel spreken boekdelen.



4) Jong Oranje

Voetbaltalent bij basisschool De Swoaistee. De groepen 7 en 8 hebben namelijk de landelijke finale van het KNVB Schoolvoetbaltoernooi bereikt. Ronald neemt een kijkje op de grasmat.