Kamer zet een streep door veelbesproken hoorzitting Een hoorzitting in de Tweede Kamer. (Foto: Lex van Lieshout/ANP)

Het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer over de rol van het instituut Nationaal Coördinator Groningen en de versterking in het aardbevingsgebied gaat niet door. De hoorzitting zou volgende week donderdag worden gehouden.

Geschreven door Mario Miskovic

De vaste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat heeft er dinsdag een streep door gezet. Commotie Afgelopen weekend ontstond er commotie over het rondetafelgesprek. Onder anderen het Groninger Gasberaad, de Vereniging Groninger Dorpen, de Groninger Bodem Beweging en de Versterkingswerkgroep Overschild waren uitgenodigd, maar bedankten voor de eer. Zij vonden onder meer de timing niet handig en ze vonden dat ze te weinig spreektijd kregen. Ook de rol die oud-staatssecretaris Henk Bleker zou krijgen als 'bewoner' van het gebied, viel verkeerd. Als die wens er is, dan geven we daar gehoor aan Agnes Mulder - CDA Naar Groningen De vaste Kamercommissie heeft besloten de hoorzitting nu niet door te laten gaan, maar het na de zomer te doen. Dan komen de Kamerleden naar Groningen voor een ruim opgezet werkbezoek met meer tijd en ruimte. 'Dat verzoek is door de bewonersorganisaties gedaan', zegt Kamerlid Agnes Mulder (CDA). Zij was de aanjager van de hoorzitting die geboycot werd. 'Als die wens er is, dan geven we daar graag gehoor aan.' Het punt blijft dat Den Haag geen betrouwbare partij meer is Sandra Beckerman - SP Wijs besluit De Groningse Kamerleden Sandra Beckerman (SP) en Henk Nijboer (PvdA) noemen het aflasten van de hoorzitting een wijs besluit. 'We gaan naar Groningen en dan nemen we ruim de tijd', zegt Nijboer. 'Dat is op zich prima', zegt Beckerman. 'Maar het grote punt blijft dat Den Haag door het eenzijdig opzeggen van afspraken geen betrouwbare partij meer is. Dat maak je niet goed door langs te komen, dat maak je goed met daden.' Lees ook: - Bleker gaat naar hoorzitting Kamer, maar niet als bewoner

