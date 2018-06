OOG 'eindelijk' officieel in nieuwe studio

Het nieuwe pand van OOG is dinsdagmiddag officieel geopend door burgemeester Peter den Oudsten. De verhuizing van de lokale omroep van Stad verliep niet op rolletjes, maar eindelijk trekt de omroep officieel in het nieuwe onderkomen op het Zerniketerrein.

Eigenlijk zou de Omroep Organisatie Groningen in februari al verhuizen, maar de nieuwe studio was nog niet klaar. Tot begin maart heeft OOG daarom nog uitgezonden vanuit het oude pand, daarna kwamen de eerste uitzendingen vanuit het nieuwe pand aan de Kadijk 4 op het Zerniketerrein.

OOG heeft ruim 25 jaar aan de Akkerstraat bij het Noorderplantsoen gezeten. Daarvoor heeft de zender verschillende andere locaties gehad, zoals in een voormalige kleuterschool in de rosse buurt en in de Oude Boteringestraat.

