Bewoners Midden-Groningen moeten portemonnee trekken vanwege structureel tekort

Het gemeentehuis van Midden-Groningen in Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

De gemeente Midden Groningen heeft een structureel tekort van 2.1 miljoen euro per jaar, en daar bovenop nog eens eenmalig tekort van 6.1 miljoen. Dat blijkt uit voorjaarsnota die het college van burgemeester en wethouders heeft gepresenteerd.

Volgens wethouder Erik Drenth van financiën moet de gemeente 'schoon schip' maken om, zes maanden na het begin van de gemeente, een nieuwe start te maken. De eerste tegenvaller voor het college is de rekening van 6.1 miljoen euro die nog openstond bij de oude gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde.

Niet makkelijk

'Dat is echt fors', zegt Drenth. 'We moeten nu hard aan het werk om onze financiën op orde te krijgen. Daar hebben we maatregelen voor, maar die zullen niet altijd de makkelijkste zijn.'

Jeugdzorg drukt op de begroting

Behalve de rekeningen van de oude gemeenten valt de opbrengst van de verkoop van grond tegen en drukt vooral de jeugdzorg flink op het budget. Midden-Groningen heeft daar te maken met een 'zorgelijk' miljoenentekort. Daarom maakt de gemeente voor 2018 en 2019 incidenteel 3 miljoen euro vrij, maar dat is waarschijnlijk nog niet voldoende.

18 euro per jaar extra

Om de tekorten tegen de gaan wil Drenth de onroerend zaak belasting verhogen met zo'n vijf procent. Dat betekent dat de gemiddelde huiseigenaar 18 euro per jaar meer moet betalen.

Daarnaast hoopt Drenth tot 2021 zo'n twee miljoen euro kunnen besparen op het personeel van de gemeente. Of er dan ook gedwongen ontslagen moeten vallen? 'Nee, dat absoluut niet. We hopen door natuurlijk verloop en efficienter werken geld te verdienen dat terug kan naar de begroting.'

'Leeg' coalitieakkoord

Bij de start van de nieuwe gemeente en de presentatie van het coalitieakkoord was de gemeenteraad van Midden-Groningen helder: het akkoord was 'leeg' en ontbrak aan ambitie. De opdracht aan het college was destijds helder: kom met een goede uitvoeringsagenda.

Volgens Drenth is dat, ondanks de tekorten, gelukt. 'We hebben de lijnen voor de komende vier jaar uitgebreid uitgestippeld. Op het gebied van duurzaamheid, wonen, openbare ruimte, gaswinning hebben we hele concrete maatregelen op papier gezet. Op dat gebied denk ik dat we hebben gedaan wat de raad verwacht.'

Of dat zo is zal 5 juli blijken. Dat bespreekt de gemeenteraad de voorjaarsnota.

Lees ook:



- Midden-Groningen gaat strijd aan met het overtollige regenwater

- Miljoenentekort voor Midden-Groningen: 'Erg zorgwekkende situatie'

- SP in Tweede Kamer stelt vragen over miljoenentekort Midden-Groningen