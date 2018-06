Nijland: 'Transfer Van Weert naar Sporting CP niet aan de orde'

Een transfer van FC Groningen-aanvaller Tom van Weert naar het Portugese Sporting CP is niet aan de orde. Dat laat FC Groningen-directeur Hans Nijland aan RTV Noord weten.

Portugese media meldden dinsdag dat de Portugese topclub in gesprek was met Van Weert. De aanvaller werd zelfs gefotografeerd in Lissabon. Technisch manager Ron Jans wilde niks bevestigen, maar ook niet ontkennen. Nijland liet in de late avonduren echter weten dat een overgang niet aan de orde is.

Hoe concreet een eventuele transfer uiteindelijk was, en waarom die is afgeketst, is niet bekend. Van Weert heeft nog een contract voor een jaar bij FC Groningen.



Lees ook:

- Lonkt een Portugees avontuur voor Tom van Weert?