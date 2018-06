Geen vangrail langs Van Starkenborghkanaal bij Gaarkeuken

Er komt geen vangrail langs het Van Starkenborghkanaal tussen Eibersburen en Gaarkeuken. Dat heeft de gemeenteraad van Grootegast dinsdagavond besloten.

Volgens een meerderheid van de gemeenteraad van Grootegast is een vangrail niet de oplossing om verdrinkingsongevallen te voorkomen.

Dodelijk ongeluk

Raadslid Harm Beute van VZ Westerkwartier zette het onderwerp een aantal maanden geleden op de agenda. Dat gebeurde nadat in december een vrouw uit Buitenpost met haar auto het kanaal belandde en verdronk.

Vangrail en trappen

Beute zag in een vangrail over de volledige afstand van bijna vijf kilometer de oplossing om dergelijke tragische ongelukken te voorkomen.

Ook pleitte Beute voor het aanleggen van trappen langs de oever om drenkelingen de mogelijkheid te bieden om op de steile walkant te kunnen klimmen.

Schijnveiligheid

Verkeersdeskundigen raden een vangrail af. Volgens hen leidt het tot schijnveiligheid en nodigt het automobilisten uit om nog harder te rijden. Uit cijfers blijkt dat 80 procent van de automobilisten te hard rijdt op de weg waar tachtig kilometer per uur de maximum snelheid is.

Per dag komen er tussen de 800 en 1400 auto's langs. Volgens de verkeersexperts leveren botsingen met de vangrail ook het gevaar op dat auto's de weg op stuiteren en een tegenligger kunnen raken.

Zestig kilometer per uur

Een meerderheid van de raad ging mee in de argumenten van de deskundigen. Wel pleitten onder meer de ChristenUnie en het CDA voor aanpassingen aan de weg. Ze willen dat de maximum snelheid wordt verlaagd naar zestig kilometer per uur, dat de belijning de weg optisch smaller maakt en dat de gladheidsbestrijding wordt verbeterd.

Wethouder Mark de Haan gaat met deze voorstellen aan de slag. Hij is al in overleg met Rijkswaterstaat over het plaatsen van trappen.

We hadden in een klap de weg een stuk veiliger kunnen maken Harm Beute - raadslid VZ Westerkwartier

Volgens raadslid Harm Beute is het een gemiste kans: 'We hadden in een klap de weg een stuk veiliger kunnen maken. Helaas gaan de andere partijen daar niet in mee.'

Beute laat het er niet bij zitten: 'In de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Westerkwartier zetten we het weer op de agenda. Onze partij heet niet voor niks Veiligheid en Zorg.'

