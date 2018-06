Deel dit artikel:











Opnieuw kelderbrand in flat in Hoogezand De brandweer is bezig in Hoogezand (Foto: Dennis Venema)

Het was woensdagnacht opnieuw raak bij een flatgebouw aan de Ferdinand Bolstraat in Hoogezand: een afvalbrand in de kelder.

Door de brand trok er rook de portiek in. Enkele bewoners moesten daardoor in de pyjama naar buiten. Opnieuw raak Het is niet de eerste keer dat er een afvalbrandje in de kelder ontstaat. De politie gaf eerder al aan de zaak daarom hoog op te nemen. Lees ook: - Bewoners in alle vroegte gewekt na brand in flatgebouw

