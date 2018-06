Nijland: 'Meer dan fatsoenlijk bedrag voor Engelse transfer Bacuna'

Aan de aankomende transfer van Juninho Bacuna naar Huddersfield Town gaat FC Groningen 'een meer dan fatsoenlijk transferbedrag' overhouden, zo laat directeur Hans Nijland weten aan RTV Noord.

Exacte bedragen wil de directeur echter nog niet noemen: 'Het moet eerst nog even op papier komen. Maar hij heeft een eenjarig contract, dus dat moet afgekocht worden.'

De bedoeling is dat een groot deel van dat bedrag beschikbaar komt voor de transfer van nieuwe spelers. 'Maar we investeren nooit 100% van een transferbedrag', waarschuwt Nijland nog wel.

Nog niets op papier

Officeel kan Hans Nijland de transfer van Bacuna naar Huddersfield Town overigens nog niet bevestigen.

'Maar ja, ja, ik kan niet ontkennen dat we heel ver zijn met een Premier League Club', reageert de algemeen directeur en even later: 'Als clubs zijn we er nagenoeg uit.'

Een mooie club

Volgens Nijland wilde Bacuna zelf graag een stap maken in zijn carrière en heeft hij daarom zijn lopende contract bij FC Groningen niet opengebroken en verlengd.

'Persoonlijk had ik hem nog graag met twee jaar verlengd. Het is in elk geval een mooie club en zijn wens om zo'n stap te maken. Het is een kind van de club, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Het is ook een compliment voor de opleiding van FC Groningen.'

Hoe zit het met Van Weert?

We moeten het toch even vragen. Ook deze woensdagmorgen krijgen we hetzelfde antwoord als dinsdagavond: absoluut niet aan de orde.

Gaat dat nog veranderen? 'In de voetbalwereld kan alles, misschien is het over een uur wel anders', reageert Nijland als een ervaren directeur.