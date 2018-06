Deel dit artikel:











Minister zorgt voor akkoord over smartengeld omgekomen militairen Mali Militairen dragen de kisten met daarin de lichamen van de omgekomen militairen. (Foto: ANP / Robin van Lonkhuijsen)

De nabestaanden van de Groninger militairen die in 2016 in Mali omkwamen hebben met Defensie een akkoord bereikt over smartengeld.