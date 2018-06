Koning Willem-Alexander opent vandaag de spoorlijn naar de Eemshaven

Koninklijk bezoek vandaag in de Eemshaven: koning Willem-Alexander komt de nieuwe spoorlijn en het nieuwe station openen.

De koning komt iets over half drie aan in Roodeschool. Daar pakt hij, samen met genodigden, de trein naar station Eemshaven. Onderweg zal gepraat worden over de totstandkoming van het spoortraject.

Rond 15:00 uur zal de koning samen met kinderen een plaquette onthullen bij het station Eemshaven. Daarna wordt de overstap gemaakt naar de boot Ecolution voor een rondvaart door de haven.

Iets na 16:00 uur is de rondvaart afgelopen en vertrekt de koning uit Groningen.

Geen treinen en afzetting

Vanwege het bezoek zijn de stations Roodeschool en Eemshaven tussen 13:45 uur en 15:45 uur niet toegankelijk. Arriva zet bussen in tussen Uithuizermeeden en de Eemshaven waardoor er ongeveer 10 minuten extra reistijd is.

Ook is de weg naar het station Eemshaven en de Borkumlijn (de Borkumkade) tussen 14.00 en 15.30 uur afgezet.

Al in gebruik

De spoorlijn richting de Eemshaven was overigens al sinds maart in gebruik, maar vandaag wordt het noordelijkste station van Nederland officieel geopend door de koning.

