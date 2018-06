Groningse Alice neemt ons mee naar 's werelds beste restaurant: wat moeten we kiezen? (Update)

'Chef-kok Bottura is eigenlijk een genie. Hij is een meester in alles wat hij doet en zijn beroemdheid belet hem niet om ook een goed mens te zijn.'

Alice Casagrande van het Italiaanse restaurant 'Alice' in Groningen is opgeleid door Massimo Bottura. Zijn restaurant Osteria Francescana in Modena is opnieuw gekozen tot beste restaurant van de wereld. In 2016 was dit ook het geval; vorig jaar moest Bottura genoegen nemen met de tweede plaats.

Enorme verbeelding

Als Alice moet kiezen, gaat ze ook absoluut naar het restaurant van haar oude baas. 'Hij doet iets anders met het traditionele Italiaanse eten. Hij heeft een enorme verbeelding, waardoor de klassieke recepten een modern jasje krijgen.'

Empathisch

Alice heeft veel geleerd van Bottura. 'Allereerst het werken in een team. Zijn medewerkers zijn niet alleen collega's, maar ook vrienden. Hij is heel empathisch. Maar ik heb ook van hem geleerd dat je keihard moet werken en dat dan alles mogelijk is.'

Food for Soul

Dat Bottura empathisch is, blijkt ook uit zijn non-profit organisatie Food for Soul tegen het weggooien van eten en tegen honger in de wereld. Wereldwijd richt hij 'Refettorio's' op, waar mensen in nood een maaltijd aangeboden krijgen die bestaat uit 'restjes'. 'Dat is wat ik bedoel als ik zeg dat hij een goed mens is', zegt Alice. 'En in deze tijd is het ook zo belangrijk om geen eten te verspillen.'

Bottura is bij het grote publiek vooral bekend van de Netflix-serie 'Chef's Table'.



Ambitie

Heeft Alice zelf ook de ambitie om de beste chef-kok van de wereld te worden? 'Ik ben nog maar 23', lacht ze. 'Maar natuurlijk heb ik grote dromen; die heeft iedereen. Ik zal hard werken en elke dag leer ik weer iets nieuws. Wie weet wat er dan allemaal kan gebeuren.'

Wat moeten we proeven?

Voor de bofkonten die deze zomer op vakantie gaan naar Italië en in de buurt komen van Modena; wat moeten zij bestellen bij Bottura? 'Ik zou kiezen voor het 'tasting menu'', zegt Alice beslist. 'Neem het zo groot mogelijke menu en proef van alles wat, om de hele ervaring te beleven.'

Prijskaartje

Als we een blik werpen op de online menukaart, zien we een twaalfgangen 'tasting menu' op de kaart staan. Neem wel een dikke portemonnee mee, want deze maaltijd kost 250 euro. Als je dan passende wijnen erbij wilt, ben je nog eens 180 euro kwijt.

Update:

Osterio Francescana is volgeboekt tot en met september. Je kunt je inschrijven op een wachtlijst.

