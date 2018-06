Rondje Groningen: Beste dief van mijn fiets...

Waar vind je een goede eierbal in Amsterdam? Krijgt de fietsendief van Levchenko een inval van zijn geweten? Wat vinden de supporters van het vertrek van Bacuna? En wat is dat gekke busje in Stad? Zó veel vragen! Gelukkig is er Rondje Groningen.

Elke doordeweekse dag om 21.00 uur stipt zet RTV Noord de leukste en meest opmerkelijke (social media) berichten uit Stad en Ommeland iop een rij in Rondje Groningen. Vandaag:

1) Deze fietsendieven hebben wel Lev..

Tja, oud-FC Groninger Evgeniy Levchenko.. Als je nou nog in Groningen woonde, hier worden steeds minder fietsen gestolen.. Maar in Amsterdam is alles anders, merkt ook 'Lev'.



2) Waar is de beste eierbal in 020?

De eigenaren van het Groningse restaurant Voilà zijn óók in Amsterdam.. Tijdens het uitstapje vragen ze waar je daar een goede eierbal kan happen. Vandaag komt dan toch het enige echte antwoord.

3) Lesmachinisten

Als de trein vanochtend was plots remde: er zaten wat leerlingen in de cabine.

4) Ze kunnen van de muur

Voor rond de vier ton heb je aan het Floresplein in Stad een bovenwoning. Over de omstreden Confederation-vlag en die uit de Duitse Eerste Wereldoorlog valt te onderhandelen. Of niet.

5) Hart gelucht in Hongarije

Gevlucht aardbevingsactivist John Lanting lucht zijn hart vanuit Hongarije vanochtend. 'Strijdend voor de Groningers heb ik PTSS opgelopen. Ik dacht, dit deel ik:'

6) Magie met virtual reality

De Ukrant is laaiend enthousiast over het nieuwe virtual reality lab van de RUG. 'Het lab staat stijf van de magie.'

7) Uitdaging voor de echte liefhebber

Zonder op de link te klikken of tikken: hoe veel Groningse restaurants herken je al van de foto? De opgave is een stukje pittiger dan de afgebeeldde gerechten, denken we.

Wat een hipsterlijst hè?

8) Namens de collega's van de regionale omroep...

... gefeliciteerd collega's van de stadsomroep!

9) Wie de schoen past..

Mag een schoenenwinkel bij woonwinkels worden gevestigd, ver buiten het centrum van Appingedam? Oud wethouder Harry Houwerzijl van Delfzijl is resoluut, maar dat geldt niet voor iedereen.

10) Wat is dat voor 'n busje?

Dick komt met het antwoord.

11) Gevaarlijke situatie op een overweg? Mail SuperHenk!

Misschien heb je hem al gezien in ons losse artikel, maar ze gooien hem er gewoon nog een keer in omdat ie te leuk is om te laten ligen. Een nieuwe heldenrol voor de Groningse volkszanger Henk Wijngaard.

12) Ja Piet, wat wilde je nog zeggen?

Piet van Dijken is lijstduwer van de Pvda in Stad. Met deze video prijst hij zichzelf, de lijsttrekker en de partij aan.. Maar wat wil hij nou nog kwijt? (tip: kijk het filmpje helemaal af)



13) Even wachten...

Een niet nader te noemen pizzaketen in Stad geeft gratis pizza weg. Gratis.. Gratis! GRATISSSS! Met een file aan aan de Paterswoldseweg tot gevolg.



14) We ontkomen er niet aan.. 'Lutje Bacuna' gaat naar Engeland!

Een greep uit de reacties.

Eerst maar even wat praktische tips:



Toch plaatsen deze supporters wat kritische kanttekeningen. Niet bij Bacuna, maar bij de reacties van de eigen mede-supporters:

Maar uiteindelijkgaan de Groningers hem echt wel missen



Oh ja, en als je 'm nog succes wil wensen.. Zondag kan je afscheid van hem nemen.



Rondje Groningen is er elke doordeweekse dag. Bekijk hier vorige edities.