Deel dit artikel:











Motorrijder rijdt 79 km/u te hard en is rijbewijs kwijt Een motor (archief) (Foto: Pexels.com)

Een 30-jarige motorrijder uit Harkema is dinsdagavond zijn rijbewijs kwijtgeraakt nadat hij met 159 kilometer per uur over een provinciale weg reed.

Op het Boterdiep WZ tussen Onderdendam en Bedum mag je tachtig kilometer per uur. De man reed op zijn motor dus bijna het dubbele.