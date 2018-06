Stadjer krijgt 1 jaar celstraf voor rol in dodelijk handremongeluk

Raoul P. moet één jaar de cel in. De rechter acht bewezen dat hij door aan de handrem te trekken verantwoordelijk is voor het ongeluk waarbij amateurvoetballer Daniël Postema omkwam.

Dit is drie jaar lager dan de eis van het Openbaar Ministerie, dat twee weken geleden vier jaar celstraf voorstelde.

De rechter straft hem niet voor doodslag of poging tot doodslag. 'Het was een volkomen onbezonnen actie. Hij heeft de gevolgen niet gewild.' P. wordt alleen gestraft voor dood door schuld zoals beschreven in de wegenverkeerswet.

De dader en het slachtoffer kenden elkaar van VV Waskemeer. Postema voetbalde daar nog ten tijde van het ongeluk in november 2016, P. was een seizoen eerder zijn trainer. Samen met twee andere spelers van VV Waskemeer reden zij op de noordelijke ringweg bij Selwerd.

Busje raakt van de weg

Ter hoogte van de tunnel onder het spoor ging het mis. Het busje ramde een betonnen paal. Postema (35) overleed en de 26-jarige bestuurder raakte zwaargewond. P. en de vierde inzittende kwamen met de schrik vrij.

De 45-jarige veroordeelde zou volgens getuigen aan de handrem hebben getrokken. Zelf zegt hij zich daar niets van te kunnen herinneren. Meerdere getuigen verklaarden echter dat hij dit na het ongeval heeft gezegd, onder andere tegen een agent in burger.

De rechter geeft aan geen redenen te hebben om aan de verklaringen van de getuigen te twijfelen. Ook het politieonderzoek wijst uit dat het ongeval is veroorzaakt doordat er aan de handrem is getrokken.

Andere factoren?

Zijn advocaat gaf twee weken geleden tijdens de behandeling van de zaak aan dat drugs- en drankgebruik van andere inzittenden mogelijk ook een rol hebben gespeeld en niet alleen het aantrekken van de handrem.

De nabestaanden nemen het P. kwalijk dat hij nooit iets van zich heeft laten horen na het ongeluk. De verdachte zegt dat hij dit niet heeft gedaan op advies van zijn advocaat en de buurtagent.

Bedreiging

P. werd enige tijd ernstig bedreigd en er was zelfs even sprake van dat hij onder moest duiken met zijn gezin op een schuiladres.

Naast de celstraf legde de rechter de Stadjer ook een rijverbod op voor drie jaar.

