Vrachtwagentrailer gaat 'knallend' in vlammen op De aanhanger in vlammen (Foto: Dennis Venema)

Aan de Noodweg in de stad Groningen is een aanhangwagen in de brand gevlogen.

Omstanders spreken van meerdere knallen; die mogelijk zijn veroorzaakt door ontploffende banden. In de trailer werd een soort verf vervoerd waarmee wegbelijning wordt aangebracht. Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Ook is het onduidelijk of er personen gewond zijn geraakt. Foto: 112Groningen.nl