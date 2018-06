Definitief: Juninho Bacuna van FC Groningen naar Huddersfield Town (update)

Juninho Bacuna vertrekt definitief van FC Groningen naar de Engelse club Huddersfield Town. Dat maakt de club zojuist officieel bekend.

Huddersfield Town, dat uitkomt in de hoogste Engelse competie (de Premier League), neemt de aanvallende middenvelder over voor een nog niet genoemd bedrag. Hij krijgt een contract voor drie jaar.

Met het geld dat vrijkomt bij de transfer wil FC Groningen investeren in nieuwe spelers, zegt directeur Hans Nijland tegenover RTV Noord. 'Al 'investeren we nooit 100% van een transferbedrag.'

Goede stap

In een interview met het tv-kanaal van Huddersfield Town vertelt Bacuna dat hij nog niet veel weet over de club, maar dat wat hij gehoord heeft goed is.

'Ik speel nu 2,5 jaar in het eerste van FC Groningen vertelt de Groninger. Dit seizoen was een goed seizoen, maar ik ben klaar voor de volgende stap. Huddersfield is een goede stap.'

'Delighted'

Coach David Wagner is delighted met de komst van Bacuna:

'Hij is een jonge, hongerige speler die al veel ervaring heeft voor zijn leeftijd. Het is een spannende middenvelder die de agressie heeft van een verdedigende middenvelder en de techniek van een aanvallende.'

Of Bacuna zich op kan maken voor een basisplaats valt te bezien. Tegen de BBC zegt de coach: 'Ook al is hij nog erg jong, hij versterkt de opties die we hebben op deze positie.'

Uit de eigen jeugd

Afgelopen seizoen speelde Juninho Bacuna bij FC Groningen 33 van de 34 competitiewedstrijden, waarin hij één doelpunt maakte. Ook komt de aanvaller en middenvelder uit voor Oranje onder 21. Daarin maakte hij tot nu toe twee goals in drie wedstrijden.

Bacuna (20) komt uit de jeugd van FC Groningen. Op 1 februari 2015 debuteerde hij in de hoofdmacht van de FC. De seizoenen erop kreeg hij steeds meer speelminuten.

In de voetsporen van zijn broer

Juninho treedt met zijn transfer in de voetsporen van zijn oudere broer Leandro Bacuna (26), die van 2009 tot en met 2013 bij FC Groningen speelde en daarna eveneens naar de Premier League vertrok. Hij liet zich meteen gelden bij Aston Villa - met 5 goals in 35 competitiewedstrijden.

Daarna speelde hij steeds minder voor de club, die naar de tweede competitie van Engeland, de Championship, degradeerde. Vanaf augustus 2017 speelt Leandro Bacuna bij Reading in de Championship. Broertje Juninho komt dus een niveau hoger te spelen.

Beetje trots

Volgens Nijland wilde Juninho Bacuna zelf graag een stap maken in zijn carrière en heeft hij daarom zijn lopende contract bij FC Groningen niet opengebroken en verlengd.

'Persoonlijk had ik hem nog graag met twee jaar verlengd. Het is in elk geval een mooie club en zijn wens om zo'n stap te maken. Het is een kind van de club, daar mogen we best een beetje trots op zijn. Het is ook een compliment voor de opleiding van FC Groningen', sprak Nijland woensdagochtend tegen RTV Noord.

Zestiende

Huddersfield Town werd afgelopen seizoen als promovendus zestiende in de Premier League. Dat levert de club 116,5 miljoen euro op vanwege de eindpositie en de tv-gelden.



